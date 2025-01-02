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Berry Data 价格 (BRY)

USD

Berry Data (BRY) 实时价格图表

$0.02243844
$0.02243844$0.02243844
0.00%(1D)

今天 Berry Data (BRY) 的价格

今天 Berry Data (BRY) 的实时价格为 0.02243844 USD。目前其市值为 $ 143.73K USD。BRY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Berry Data 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 115.64 USD
- Berry Data 当天价格变化为 +0.07%
- 其循环供应量为 6.41M USD

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Berry Data (BRY) 价格表现 USD

今天内，Berry Data 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Berry Data 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011008567
在过去60天内，Berry Data 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006294745
在过去90天内，Berry Data 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002806027131996857

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.07%
30天$ -0.0011008567-4.90%
60天$ +0.0006294745+2.81%
90天$ -0.002806027131996857-11.11%

Berry Data (BRY) 价格分析

Berry Data 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02175471
$ 0.02175471$ 0.02175471

$ 0.02258662
$ 0.02258662$ 0.02258662

$ 40.0
$ 40.0$ 40.0

+0.40%

+0.07%

-0.83%

Berry Data (BRY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 143.73K
$ 143.73K$ 143.73K

$ 115.64
$ 115.64$ 115.64

6.41M
6.41M 6.41M

什么是Berry Data (BRY)

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Berry Data (BRY) 资源

官网

大家还在问：关于 Berry Data (BRY) 的其他问题

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BRY 兑换为当地货币

1 BRY 兑换 AUD
A$0.035901504
1 BRY 兑换 GBP
0.017950752
1 BRY 兑换 EUR
0.0215409024
1 BRY 兑换 USD
$0.02243844
1 BRY 兑换 MYR
RM0.1002998268
1 BRY 兑换 TRY
0.7923013164
1 BRY 兑换 JPY
¥3.5174498544
1 BRY 兑换 RUB
2.5023348288
1 BRY 兑换 INR
1.9238718456
1 BRY 兑换 IDR
Rp361.9102719132
1 BRY 兑换 PHP
1.3000832136
1 BRY 兑换 EGP
￡E.1.1389752144
1 BRY 兑换 BRL
R$0.1393427124
1 BRY 兑换 CAD
C$0.0323113536
1 BRY 兑换 BDT
2.68139358
1 BRY 兑换 NGN
34.6806284796
1 BRY 兑换 UAH
0.9448827084
1 BRY 兑换 VES
Bs1.14436044
1 BRY 兑换 PKR
Rs6.253593228
1 BRY 兑换 KZT
11.7786103092
1 BRY 兑换 THB
฿0.7689653388
1 BRY 兑换 TWD
NT$0.7377759072
1 BRY 兑换 CHF
Fr0.020194596
1 BRY 兑换 HKD
HK$0.1743466788
1 BRY 兑换 MAD
.د.م0.2268526284