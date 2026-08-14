BER 今日价格

BER (BER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.36%。当前 BER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BER。

BER 目前市值在 $ 726,340 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M BER。过去 24 小时内，BER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00106735，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BER 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 +1.44%。过去一天，总交易量达到 $ 109.42。

BER（BER）市场信息

市值 $ 726.34K$ 726.34K $ 726.34K 成交量（24H） $ 109.42$ 109.42 $ 109.42 完全稀释市值 $ 726.34K$ 726.34K $ 726.34K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,948.062281 999,999,948.062281 999,999,948.062281

BER 的当前市值为 $ 726.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 109.42。BER 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999948.062281，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 726.34K。