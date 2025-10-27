BENQI（QI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00537001 24H最高价 $ 0.00567103 历史最高 $ 0.39417 最低价 $ 0.00323513 涨跌幅（1H） +0.15% 涨跌幅（1D） +4.21% 漲跌幅（7D） +0.46%

BENQI（QI）当前实时价格为 $0.005654。过去 24 小时内，QI 的交易价格在 $ 0.00537001 至 $ 0.00567103 之间波动，市场活跃度显著。QI 的历史最高价为 $ 0.39417，历史最低价为 $ 0.00323513。

从短期表现来看，QI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.15%，过去 24 小时内变动为 +4.21%，过去 7 天内累计变动为 +0.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BENQI（QI）市场信息

市值 $ 40.65M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 40.65M 流通量 7.20B 总供应量 7,200,000,000.0

BENQI 的当前市值为 $ 40.65M, 它过去 24 小时的交易量为 --。QI 的流通量为 7.20B，总供应量是 7200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.65M。