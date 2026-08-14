Bejibun 今日价格

Bejibun (BJBN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 19.42%。当前 BJBN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BJBN。

Bejibun 目前市值在 $ 12,495.24 排名第 #-，流通供应量为 999.07M BJBN。过去 24 小时内，BJBN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BJBN 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -25.40%。过去一天，总交易量达到 --。

Bejibun（BJBN）市场信息

市值 $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K 流通量 999.07M 999.07M 999.07M 总供应量 999,067,191.56417 999,067,191.56417 999,067,191.56417

Bejibun 的当前市值为 $ 12.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BJBN 的流通量为 999.07M，总供应量是 999067191.56417，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.50K。