Based Hoppy 今日价格

Based Hoppy (HOPPY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 HOPPY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOPPY。

Based Hoppy 目前市值在 $ 16,622.89 排名第 #-，流通供应量为 963.09M HOPPY。过去 24 小时内，HOPPY 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.004644，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOPPY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Based Hoppy（HOPPY）市场信息

市值 $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K 流通量 963.09M 963.09M 963.09M 总供应量 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841

Based Hoppy 的当前市值为 $ 16.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOPPY 的流通量为 963.09M，总供应量是 963094227.9446841，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.62K。