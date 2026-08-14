BarnBridge 今日价格

BarnBridge (BOND) 今日实时价格为 $ 0.03565417，过去 24 小时内变化了 1.42%。当前 BOND 兑 USD 的汇率为 $ 0.03565417 每 BOND。

BarnBridge 目前市值在 $ 356,542 排名第 #-，流通供应量为 10.00M BOND。过去 24 小时内，BOND 的交易价格在 $ 0.03561971（低点）和 $ 0.03624907（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 185.69，而历史最低价为 $ 0.01202086。

短期表现方面，BOND 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +14.99%。过去一天，总交易量达到 $ 36.91。

BarnBridge（BOND）市场信息

市值 $ 356.54K$ 356.54K $ 356.54K 成交量（24H） $ 36.91$ 36.91 $ 36.91 完全稀释市值 $ 356.54K$ 356.54K $ 356.54K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

BarnBridge 的当前市值为 $ 356.54K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 36.91。BOND 的流通量为 10.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 356.54K。