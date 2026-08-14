Bagwork 今日价格

Bagwork (BAGWORK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.39%。当前 BAGWORK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BAGWORK。

Bagwork 目前市值在 $ 90,380 排名第 #-，流通供应量为 996.09M BAGWORK。过去 24 小时内，BAGWORK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04827521，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BAGWORK 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -2.10%。过去一天，总交易量达到 --。

Bagwork（BAGWORK）市场信息

市值 $ 90.38K$ 90.38K $ 90.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 90.38K$ 90.38K $ 90.38K 流通量 996.09M 996.09M 996.09M 总供应量 996,091,075.567301 996,091,075.567301 996,091,075.567301

Bagwork 的当前市值为 $ 90.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BAGWORK 的流通量为 996.09M，总供应量是 996091075.567301，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.38K。