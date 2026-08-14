Badger 今日价格

Badger (BADGER) 今日实时价格为 $ 0.346863，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 BADGER 兑 USD 的汇率为 $ 0.346863 每 BADGER。

Badger 目前市值在 $ 6,767,448 排名第 #-，流通供应量为 19.93M BADGER。过去 24 小时内，BADGER 的交易价格在 $ 0.338884（低点）和 $ 0.356151（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 89.08，而历史最低价为 $ 0.308284。

短期表现方面，BADGER 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -2.97%。过去一天，总交易量达到 $ 443.98K。

Badger（BADGER）市场信息

市值 $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M 成交量（24H） $ 443.98K$ 443.98K $ 443.98K 完全稀释市值 $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M 流通量 19.93M 19.93M 19.93M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Badger 的当前市值为 $ 6.77M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 443.98K。BADGER 的流通量为 19.93M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.28M。