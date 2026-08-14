azit 今日价格

azit (AZIT) 今日实时价格为 $ 0.00152716，过去 24 小时内变化了 8.46%。当前 AZIT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00152716 每 AZIT。

azit 目前市值在 $ 689,341 排名第 #-，流通供应量为 451.39M AZIT。过去 24 小时内，AZIT 的交易价格在 $ 0.00139215（低点）和 $ 0.00170962（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.846242，而历史最低价为 $ 0.00134013。

短期表现方面，AZIT 在过去一小时内波动了 +1.22%，过去7 天内波动了 +13.30%。过去一天，总交易量达到 $ 406.19K。

azit（AZIT）市场信息

市值 $ 689.34K$ 689.34K $ 689.34K 成交量（24H） $ 406.19K$ 406.19K $ 406.19K 完全稀释市值 $ 763.58K$ 763.58K $ 763.58K 流通量 451.39M 451.39M 451.39M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

azit 的当前市值为 $ 689.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 406.19K。AZIT 的流通量为 451.39M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 763.58K。