Autocompounding Voting KAT 今日价格

Autocompounding Voting KAT (AVKAT) 今日实时价格为 $ 0.00555935，过去 24 小时内变化了 0.61%。当前 AVKAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00555935 每 AVKAT。

Autocompounding Voting KAT 目前市值在 $ 1,177,879 排名第 #-，流通供应量为 211.77M AVKAT。过去 24 小时内，AVKAT 的交易价格在 $ 0.005401（低点）和 $ 0.00559375（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02173927，而历史最低价为 $ 0.00508837。

短期表现方面，AVKAT 在过去一小时内波动了 -0.29%，过去7 天内波动了 -2.85%。过去一天，总交易量达到 $ 706.33。

Autocompounding Voting KAT（AVKAT）市场信息

市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 成交量（24H） $ 706.33$ 706.33 $ 706.33 完全稀释市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 流通量 211.77M 211.77M 211.77M 总供应量 211,773,349.0645053 211,773,349.0645053 211,773,349.0645053

Autocompounding Voting KAT 的当前市值为 $ 1.18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 706.33。AVKAT 的流通量为 211.77M，总供应量是 211773349.0645053，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.18M。