什么是Edge (EDGE)

Definitive 是一款面向链上代币的高级交易平台，支持多链资产交易并提供多样化的订单类型，包括市价单、限价单、止损单和TWAP（时间加权平均）订单。平台通过智能路由技术聚合100多个去中心化交易所（DEX）和流动性池，确保用户获得最优价格与回报。该团队由Coinbase前交易业务核心成员创立，并获顶尖行业投资机构支持。平台生态代币$EDGE具备实用功能，质押后可解锁Definitive的高级交易特权。

Edge在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Edge 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



此外，您还可以：

- 检查 EDGE 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。

- 在我们的博客上阅读有关 Edge 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

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Edge价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Edge、比特币或以太坊。 EDGE未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Edge价格预测页面。

Edge价格历史

追踪EDGE的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估EDGE的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Edge价格历史页面。

如何购买Edge (EDGE)

正在寻找如何购买 Edge？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Edge。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

EDGE 兑换为当地货币

1 EDGE 兑换 VND ₫ 1,820.25459 1 EDGE 兑换 AUD A$ 0.1128741 1 EDGE 兑换 GBP ￡ 0.0539524 1 EDGE 兑换 EUR € 0.0624712 1 EDGE 兑换 USD $ 0.07099 1 EDGE 兑换 MYR RM 0.3137758 1 EDGE 兑换 TRY ₺ 2.7018794 1 EDGE 兑换 JPY ¥ 10.1877749 1 EDGE 兑换 RUB ₽ 5.9049482 1 EDGE 兑换 INR ₹ 6.1023004 1 EDGE 兑换 IDR Rp 1,183.1661934 1 EDGE 兑换 KRW ₩ 100.8377455 1 EDGE 兑换 PHP ₱ 4.0592082 1 EDGE 兑换 EGP ￡E. 3.6403672 1 EDGE 兑换 BRL R$ 0.4160014 1 EDGE 兑换 CAD C$ 0.0979662 1 EDGE 兑换 BDT ৳ 8.6075375 1 EDGE 兑换 NGN ₦ 112.8613218 1 EDGE 兑换 UAH ₴ 2.9325969 1 EDGE 兑换 VES Bs 5.04029 1 EDGE 兑换 PKR Rs 19.8622921 1 EDGE 兑换 KZT ₸ 36.6109628 1 EDGE 兑换 THB ฿ 2.3760353 1 EDGE 兑换 TWD NT$ 2.2979463 1 EDGE 兑换 AED د.إ 0.2605333 1 EDGE 兑换 CHF Fr 0.0575019 1 EDGE 兑换 HKD HK$ 0.5501725 1 EDGE 兑换 MAD .د.م 0.6587872 1 EDGE 兑换 MXN $ 1.441097

Edge资源

要更深入地了解 Edge，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

人们还问：关于Edge的其他问题 Edge (EDGE)今天的价格是多少？ Edge (EDGE) 的实时价格为 0.07099 USD 。 Edge (EDGE)的市值是多少？ Edge 当前的市值为 -- USD 。它的计算方法是将 EDGE 的当前供应量乘以 0.07099 USD 的实时市场价格。 Edge (EDGE) 的流通量是多少？ Edge (EDGE) 当前的流通供应量为 -- USD 。 Edge (EDGE) 的最高价格是多少？ 截至 2025-04-13 ，Edge (EDGE) 的最高价格为 0.19847 USD 。 Edge (EDGE) 的24小时交易量是多少？ Edge (EDGE) 的 24 小时交易量为 $ 79.00K USD 。您可以在 MEXC 上发现更多可交易代币并查看其 24 小时交易量。

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