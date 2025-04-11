什么是 Mind Network (FHE)？完全同态加密加密代币的完整指南
进入 Mind Network，这是一个利用完全同态加密 (FHE) 创建零信任数字生态系统的先锋项目，在这个生态系统中，数据不仅在传输过程中保持加密，而且在计算过程中也保持加密。Mind Network 的原生代币 $FHE 驱动着这个革命性的协议，重新定义了我们在人工智能和区块链时代如何看待安全性。
Edge实时价格 (EDGE)
今天 Edge (EDGE) 的当前价格为 0.07099 USD，当前市值为 -- USD。 EDGE 兑换USD的价格实时更新。
Edge的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 79.00K USD
- Edge在一天内的涨跌幅是 -5.91%
- 它的流通供应量是-- USD。
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跟踪 Edge 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.004459
|-5.91%
|30天
|$ +0.03099
|+77.47%
|60天
|$ +0.03099
|+77.47%
|90天
|$ +0.03099
|+77.47%
今天，EDGE 记录了 $ -0.004459 (-5.91%) 的变化，反映了其最新的市场活动。Edge 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.03099 (+77.47%)，显示了该代币在短期内的表现。Edge 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，EDGE 的变化为 $ +0.03099 (+77.47%)，从而更广泛地了解其表现。Edge 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.03099 (+77.47%)，从而深入了解了代币的长期走势。
探索 Edge 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.41%
-5.91%
-8.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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此外，您还可以：
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加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Edge、比特币或以太坊。 EDGE未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Edge价格预测页面。
追踪EDGE的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估EDGE的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Edge价格历史页面。
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|1 EDGE 兑换 VND
₫1,820.25459
|1 EDGE 兑换 AUD
A$0.1128741
|1 EDGE 兑换 GBP
￡0.0539524
|1 EDGE 兑换 EUR
€0.0624712
|1 EDGE 兑换 USD
$0.07099
|1 EDGE 兑换 MYR
RM0.3137758
|1 EDGE 兑换 TRY
₺2.7018794
|1 EDGE 兑换 JPY
¥10.1877749
|1 EDGE 兑换 RUB
₽5.9049482
|1 EDGE 兑换 INR
₹6.1023004
|1 EDGE 兑换 IDR
Rp1,183.1661934
|1 EDGE 兑换 KRW
₩100.8377455
|1 EDGE 兑换 PHP
₱4.0592082
|1 EDGE 兑换 EGP
￡E.3.6403672
|1 EDGE 兑换 BRL
R$0.4160014
|1 EDGE 兑换 CAD
C$0.0979662
|1 EDGE 兑换 BDT
৳8.6075375
|1 EDGE 兑换 NGN
₦112.8613218
|1 EDGE 兑换 UAH
₴2.9325969
|1 EDGE 兑换 VES
Bs5.04029
|1 EDGE 兑换 PKR
Rs19.8622921
|1 EDGE 兑换 KZT
₸36.6109628
|1 EDGE 兑换 THB
฿2.3760353
|1 EDGE 兑换 TWD
NT$2.2979463
|1 EDGE 兑换 AED
د.إ0.2605333
|1 EDGE 兑换 CHF
Fr0.0575019
|1 EDGE 兑换 HKD
HK$0.5501725
|1 EDGE 兑换 MAD
.د.م0.6587872
|1 EDGE 兑换 MXN
$1.441097
要更深入地了解 Edge，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
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