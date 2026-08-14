Ascend 今日价格

Ascend (ASCEND) 今日实时价格为 $ 0.091471，过去 24 小时内变化了 5.81%。当前 ASCEND 兑 USD 的汇率为 $ 0.091471 每 ASCEND。

Ascend 目前市值在 $ 1,408,673 排名第 #-，流通供应量为 15.40M ASCEND。过去 24 小时内，ASCEND 的交易价格在 $ 0.086144（低点）和 $ 0.091572（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.192841，而历史最低价为 $ 0.04436304。

短期表现方面，ASCEND 在过去一小时内波动了 +0.38%，过去7 天内波动了 -6.36%。过去一天，总交易量达到 $ 6.46K。

Ascend（ASCEND）市场信息

市值 $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M 成交量（24H） $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K 完全稀释市值 $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M 流通量 15.40M 15.40M 15.40M 总供应量 22,000,000.0 22,000,000.0 22,000,000.0

Ascend 的当前市值为 $ 1.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.46K。ASCEND 的流通量为 15.40M，总供应量是 22000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.01M。