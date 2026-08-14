ARI 今日价格

ARI (ARI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 ARI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ARI。

ARI 目前市值在 $ 84,839 排名第 #-，流通供应量为 479.63M ARI。过去 24 小时内，ARI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01001945，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ARI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -17.03%。过去一天，总交易量达到 $ 7.37。

ARI（ARI）市场信息

市值 $ 84.84K$ 84.84K $ 84.84K 成交量（24H） $ 7.37$ 7.37 $ 7.37 完全稀释市值 $ 84.84K$ 84.84K $ 84.84K 流通量 479.63M 479.63M 479.63M 总供应量 479,632,972.0 479,632,972.0 479,632,972.0

ARI 的当前市值为 $ 84.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.37。ARI 的流通量为 479.63M，总供应量是 479632972.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 84.84K。