Argonot 今日价格

Argonot (ARGNOT) 今日实时价格为 $ 5.97，过去 24 小时内变化了 0.44%。当前 ARGNOT 兑 USD 的汇率为 $ 5.97 每 ARGNOT。

Argonot 目前市值在 $ 489,511 排名第 #-，流通供应量为 82.00K ARGNOT。过去 24 小时内，ARGNOT 的交易价格在 $ 5.97（低点）和 $ 6.01（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 16.43，而历史最低价为 $ 2.49。

短期表现方面，ARGNOT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.73%。过去一天，总交易量达到 $ 141.56。

Argonot（ARGNOT）市场信息

市值 $ 489.51K$ 489.51K $ 489.51K 成交量（24H） $ 141.56$ 141.56 $ 141.56 完全稀释市值 $ 489.51K$ 489.51K $ 489.51K 流通量 82.00K 82.00K 82.00K 总供应量 81,995.46158373907 81,995.46158373907 81,995.46158373907

Argonot 的当前市值为 $ 489.51K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 141.56。ARGNOT 的流通量为 82.00K，总供应量是 81995.46158373907，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 489.51K。