Arcane 今日价格

Arcane (ARCANE) 今日实时价格为 $ 0.00799143，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ARCANE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00799143 每 ARCANE。

Arcane 目前市值在 $ 6,712,802 排名第 #-，流通供应量为 840.00M ARCANE。过去 24 小时内，ARCANE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0164429，而历史最低价为 $ 0.00704055。

短期表现方面，ARCANE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -14.67%。过去一天，总交易量达到 $ 418.34。

Arcane（ARCANE）市场信息

市值 $ 6.71M$ 6.71M $ 6.71M 成交量（24H） $ 418.34$ 418.34 $ 418.34 完全稀释市值 $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M 流通量 840.00M 840.00M 840.00M 总供应量 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898

Arcane 的当前市值为 $ 6.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 418.34。ARCANE 的流通量为 840.00M，总供应量是 999999963.6330898，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.99M。