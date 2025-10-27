AQC（AQC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00116068 $ 0.00116068 $ 0.00116068 24H最低价 $ 0.00134654 $ 0.00134654 $ 0.00134654 24H最高价 24H最低价 $ 0.00116068$ 0.00116068 $ 0.00116068 24H最高价 $ 0.00134654$ 0.00134654 $ 0.00134654 历史最高 $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -2.39% 涨跌幅（1D） -4.23% 漲跌幅（7D） -9.09% 漲跌幅（7D） -9.09%

AQC（AQC）当前实时价格为 $0.00117094。过去 24 小时内，AQC 的交易价格在 $ 0.00116068 至 $ 0.00134654 之间波动，市场活跃度显著。AQC 的历史最高价为 $ 0.00185075，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AQC 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.39%，过去 24 小时内变动为 -4.23%，过去 7 天内累计变动为 -9.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AQC（AQC）市场信息

市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 流通量 950.23M 950.23M 950.23M 总供应量 984,506,942.442517 984,506,942.442517 984,506,942.442517

AQC 的当前市值为 $ 1.12M, 它过去 24 小时的交易量为 --。AQC 的流通量为 950.23M，总供应量是 984506942.442517，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.16M。