apyUSD 今日价格

apyUSD (APYUSD) 今日实时价格为 $ 1.34，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 APYUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.34 每 APYUSD。

apyUSD 目前市值在 $ 178,621,784 排名第 #-，流通供应量为 133.15M APYUSD。过去 24 小时内，APYUSD 的交易价格在 $ 1.32（低点）和 $ 1.35（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4,799.87，而历史最低价为 $ 0.97356。

短期表现方面，APYUSD 在过去一小时内波动了 +0.28%，过去7 天内波动了 +2.98%。过去一天，总交易量达到 $ 291.58K。

apyUSD（APYUSD）市场信息

市值 $ 178.62M$ 178.62M $ 178.62M 成交量（24H） $ 291.58K$ 291.58K $ 291.58K 完全稀释市值 $ 178.62M$ 178.62M $ 178.62M 流通量 133.15M 133.15M 133.15M 总供应量 133,146,899.2618861 133,146,899.2618861 133,146,899.2618861

apyUSD 的当前市值为 $ 178.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 291.58K。APYUSD 的流通量为 133.15M，总供应量是 133146899.2618861，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 178.62M。