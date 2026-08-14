apM 今日价格

apM (APM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 APM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 APM。

apM 目前市值在 $ 76,856 排名第 #-，流通供应量为 361.88M APM。过去 24 小时内，APM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.066，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，APM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

apM（APM）市场信息

市值 $ 76.86K$ 76.86K $ 76.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 142.92K$ 142.92K $ 142.92K 流通量 361.88M 361.88M 361.88M 总供应量 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0

apM 的当前市值为 $ 76.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。APM 的流通量为 361.88M，总供应量是 1812500000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.92K。