Anyspend 今日价格

Anyspend (ANY) 今日实时价格为 $ 0.02423012，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 ANY 兑 USD 的汇率为 $ 0.02423012 每 ANY。

Anyspend 目前市值在 $ 5,330,626 排名第 #-，流通供应量为 220.00M ANY。过去 24 小时内，ANY 的交易价格在 $ 0.02423012（低点）和 $ 0.02452592（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.262432，而历史最低价为 $ 0.02177347。

短期表现方面，ANY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.26%。过去一天，总交易量达到 $ 50.90。

Anyspend（ANY）市场信息

市值 $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M 成交量（24H） $ 50.90$ 50.90 $ 50.90 完全稀释市值 $ 24.23M$ 24.23M $ 24.23M 流通量 220.00M 220.00M 220.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Anyspend 的当前市值为 $ 5.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.90。ANY 的流通量为 220.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.23M。