Ansem Cat 今日价格

Ansem Cat (ANSEMCAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13,76%。当前 ANSEMCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANSEMCAT。

Ansem Cat 目前市值在 $ 1 136 719 排名第 #-，流通供应量为 420,69B ANSEMCAT。过去 24 小时内，ANSEMCAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANSEMCAT 在过去一小时内波动了 +12,45%，过去7 天内波动了 -40,37%。过去一天，总交易量达到 --。

Ansem Cat（ANSEMCAT）市场信息

市值 $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M 流通量 420,69B 420,69B 420,69B 总供应量 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Ansem Cat 的当前市值为 $ 1,14M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANSEMCAT 的流通量为 420,69B，总供应量是 420690000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1,14M。