ANI Token 今日价格

ANI Token (ANI) 今日实时价格为 $ 0.00269082，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 ANI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00269082 每 ANI。

ANI Token 目前市值在 $ 256,038 排名第 #-，流通供应量为 95.15M ANI。过去 24 小时内，ANI 的交易价格在 $ 0.00263665（低点）和 $ 0.00269408（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00534324，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANI 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +1.94%。过去一天，总交易量达到 $ 32.74。

ANI Token（ANI）市场信息

市值 $ 256.04K$ 256.04K $ 256.04K 成交量（24H） $ 32.74$ 32.74 $ 32.74 完全稀释市值 $ 256.04K$ 256.04K $ 256.04K 流通量 95.15M 95.15M 95.15M 总供应量 95,150,797.45824896 95,150,797.45824896 95,150,797.45824896

ANI Token 的当前市值为 $ 256.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 32.74。ANI 的流通量为 95.15M，总供应量是 95150797.45824896，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 256.04K。