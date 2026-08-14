AnChat 今日价格

AnChat (ANCHAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.83%。当前 ANCHAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANCHAT。

AnChat 目前市值在 $ 14,478.25 排名第 #-，流通供应量为 736.40M ANCHAT。过去 24 小时内，ANCHAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANCHAT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.58%。过去一天，总交易量达到 --。

AnChat（ANCHAT）市场信息

市值 $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.82K$ 17.82K $ 17.82K 流通量 736.40M 736.40M 736.40M 总供应量 906,399,797.127381 906,399,797.127381 906,399,797.127381

AnChat 的当前市值为 $ 14.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANCHAT 的流通量为 736.40M，总供应量是 906399797.127381，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.82K。