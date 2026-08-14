ALT 今日价格

ALT (ALT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 26.88%。当前 ALT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALT。

ALT 目前市值在 $ 316,313 排名第 #-，流通供应量为 937.50M ALT。过去 24 小时内，ALT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0101893，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALT 在过去一小时内波动了 +8.92%，过去7 天内波动了 +81.22%。过去一天，总交易量达到 $ 2.71K。

ALT（ALT）市场信息

市值 $ 316.31K$ 316.31K $ 316.31K 成交量（24H） $ 2.71K$ 2.71K $ 2.71K 完全稀释市值 $ 316.31K$ 316.31K $ 316.31K 流通量 937.50M 937.50M 937.50M 总供应量 937,500,000.0 937,500,000.0 937,500,000.0

ALT 的当前市值为 $ 316.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.71K。ALT 的流通量为 937.50M，总供应量是 937500000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 316.31K。