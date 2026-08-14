Alpha Fi 今日价格

Alpha Fi (ALPHA) 今日实时价格为 $ 0.610137，过去 24 小时内变化了 1.17%。当前 ALPHA 兑 USD 的汇率为 $ 0.610137 每 ALPHA。

Alpha Fi 目前市值在 $ 6,076,463 排名第 #-，流通供应量为 9.96M ALPHA。过去 24 小时内，ALPHA 的交易价格在 $ 0.601611（低点）和 $ 0.61287（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.39，而历史最低价为 $ 0.545245。

短期表现方面，ALPHA 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 +3.84%。过去一天，总交易量达到 $ 413.02。

Alpha Fi（ALPHA）市场信息

市值 $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M 成交量（24H） $ 413.02$ 413.02 $ 413.02 完全稀释市值 $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M 流通量 9.96M 9.96M 9.96M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Alpha Fi 的当前市值为 $ 6.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 413.02。ALPHA 的流通量为 9.96M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.10M。