AITV 今日价格

AITV (AITV) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AITV 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AITV。

AITV 目前市值在 $ 108,571 排名第 #-，流通供应量为 215.92M AITV。过去 24 小时内，AITV 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.143486，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AITV 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.47%。过去一天，总交易量达到 $ 12.86。

AITV（AITV）市场信息

市值 $ 108.57K$ 108.57K $ 108.57K 成交量（24H） $ 12.86$ 12.86 $ 12.86 完全稀释市值 $ 502.84K$ 502.84K $ 502.84K 流通量 215.92M 215.92M 215.92M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AITV 的当前市值为 $ 108.57K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.86。AITV 的流通量为 215.92M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 502.84K。