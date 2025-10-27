aiPump（AIPUMP）价格信息 (USD)

aiPump（AIPUMP）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，AIPUMP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。AIPUMP 的历史最高价为 $ 0.04072074，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AIPUMP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.11%，过去 24 小时内变动为 -6.33%，过去 7 天内累计变动为 -2.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

aiPump（AIPUMP）市场信息

市值 $ 90.75K$ 90.75K $ 90.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 216.76K$ 216.76K $ 216.76K 流通量 418.67M 418.67M 418.67M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

aiPump 的当前市值为 $ 90.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIPUMP 的流通量为 418.67M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 216.76K。