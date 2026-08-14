AI Agent Layer 今日价格

AI Agent Layer (AIFUN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AIFUN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AIFUN。

AI Agent Layer 目前市值在 $ 43,966 排名第 #-，流通供应量为 481.92M AIFUN。过去 24 小时内，AIFUN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.138049，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AIFUN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

AI Agent Layer（AIFUN）市场信息

市值 $ 43.97K$ 43.97K $ 43.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K 流通量 481.92M 481.92M 481.92M 总供应量 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825

AI Agent Layer 的当前市值为 $ 43.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIFUN 的流通量为 481.92M，总供应量是 495312268.08780825，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.62K。