afk 今日价格

afk (AFK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.85%。当前 AFK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AFK。

afk 目前市值在 $ 21,091 排名第 #-，流通供应量为 948.02M AFK。过去 24 小时内，AFK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00651403，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AFK 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -13.18%。过去一天，总交易量达到 --。

afk（AFK）市场信息

市值 $ 21.09K$ 21.09K $ 21.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.09K$ 21.09K $ 21.09K 流通量 948.02M 948.02M 948.02M 总供应量 948,018,081.848856 948,018,081.848856 948,018,081.848856

afk 的当前市值为 $ 21.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AFK 的流通量为 948.02M，总供应量是 948018081.848856，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.09K。