Accelerando 今日价格

Accelerando (ACCELERANDO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.86%。当前 ACCELERANDO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ACCELERANDO。

Accelerando 目前市值在 $ 10,692.21 排名第 #-，流通供应量为 978.57M ACCELERANDO。过去 24 小时内，ACCELERANDO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ACCELERANDO 在过去一小时内波动了 -0.33%，过去7 天内波动了 -2.39%。过去一天，总交易量达到 --。

Accelerando（ACCELERANDO）市场信息

市值 $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K 流通量 978.57M 978.57M 978.57M 总供应量 978,565,540.14938 978,565,540.14938 978,565,540.14938

Accelerando 的当前市值为 $ 10.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ACCELERANDO 的流通量为 978.57M，总供应量是 978565540.14938，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.69K。