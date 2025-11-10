Xeleb – AI 代理影响力中心，AI 提供真正的实用功能。Xeleb 是一个新一代平台，赋能个人和企业创建、拥有 AI 代理，并通过实际应用实现盈利。通过将 AI 与 Web3 相结合，Xeleb 实现了代理所有权的代币化、实用功能驱动的交互以及社区主导的增长。我们的使命是弥合 AI 创新与创造者经济之间的差距，将日常用户转变为 AI 赋能价值的创造者和受益者。