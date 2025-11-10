Xeleb Protocol（XCX）代币经济学

Xeleb Protocol（XCX）代币经济学

深入了解 Xeleb Protocol（XCX），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
更新时间：2025-11-10 12:13:58 (UTC+8)
USD

Xeleb Protocol（XCX）代币经济学和价格数据分析

快速了解 Xeleb Protocol（XCX）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M
总供应量：
$ 999.83M
$ 999.83M$ 999.83M
流通量：
$ 108.30M
$ 108.30M$ 108.30M
FDV (完全稀释估值)：
$ 20.16M
$ 20.16M$ 20.16M
最高价：
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
最低价：
$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314$ 0.018251984968057314
当前价格：
$ 0.02016
$ 0.02016$ 0.02016

Xeleb Protocol（XCX）信息

Xeleb – AI 代理影响力中心，AI 提供真正的实用功能。Xeleb 是一个新一代平台，赋能个人和企业创建、拥有 AI 代理，并通过实际应用实现盈利。通过将 AI 与 Web3 相结合，Xeleb 实现了代理所有权的代币化、实用功能驱动的交互以及社区主导的增长。我们的使命是弥合 AI 创新与创造者经济之间的差距，将日常用户转变为 AI 赋能价值的创造者和受益者。

币种官网：
https://xeleb.io
币种白皮书：
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
区块查询：
https://bscscan.com/address/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Xeleb Protocol（XCX）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 Xeleb Protocol（XCX）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 XCX 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

XCX 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 XCX 代币经济模型的功能，赶快查看 XCX 代币的实时价格吧！

如何购买 XCX

想将 Xeleb Protocol（XCX）添加到您的投资组合中吗？MEXC 提供多种购买 XCX 的方式，包括信用卡、银行转账和点对点交易。无论您是新手还是专业用户，MEXC 都能让您轻松、安全地购买加密货币。

Xeleb Protocol（XCX）价格历史

分析 XCX 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。

XCX 价格预测

想知道 XCX 的未来走势吗？我们的 XCX 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。

为什么选择 MEXC？

MEXC 是全球领先的加密货币交易所，深受全球数百万用户信赖。无论您是新手还是资深交易者，MEXC 都是您进入加密世界的最便捷途径。

支持现货与合约，超过 4,000 个交易对
上币速度领先业内其他中心化交易所
行业 #1 的流动性
超低手续费，配备 24/7 客服支持
用户资金拥有 100%+ 储备金透明度
超低门槛：1 USDT 即可购买加密货币
mc_how_why_title
立刻尝试用 1 USDT 购买加密货币，轻松入门无负担！

免责声明

代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。

请阅读并理解《用户协议》《隐私政策》