WHALE 价格 (WHALE)
WHALE (WHALE) 今日实时价格为 $ 0.177851，过去 24 小时内变化了 1.10%。当前 WHALE 兑 USD 的汇率为 $ 0.177851 每 WHALE。
WHALE 目前市值在 $ 1,778,512 排名第 #-，流通供应量为 10.00M WHALE。过去 24 小时内，WHALE 的交易价格在 $ 0.175627（低点）和 $ 0.17787（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 52.37，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，WHALE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.54%。过去一天，总交易量达到 $ 1.70。
WHALE 的当前市值为 $ 1.78M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.70。WHALE 的流通量为 10.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.78M。
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+1.10%
-3.54%
-3.54%
今天内，WHALE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00193518。
在过去30天内，WHALE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0121748969。
在过去60天内，WHALE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012456506。
在过去90天内，WHALE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01379365144585408。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00193518
|+1.10%
|30天
|$ +0.0121748969
|+6.85%
|60天
|$ -0.0012456506
|-0.70%
|90天
|$ -0.01379365144585408
|-0.07%
在 2040 年，WHALE 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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WHALE 是什么？
WHALE 是面向原生数字人群的全能会员俱乐部，专注于让我们的 WHALE 会员沉浸于数字艺术与文化的文艺复兴之中。凭借俱乐部原生社交代币 $WHALE 和俱乐部金库 WHALE Vault，WHALE 为新一代数字爱好者提供实体及元宇宙内容、资讯与体验。
WHALE 有何独特之处？
WHALE 已发展成为全球最大的社交代币社区，其资金来源是全球最具价值的 NFT 收藏。WHALE 由化名 WhaleShark 于 2020 年创立，目前在全球拥有超过 25,000 名会员，他们共同致力于对 Web 3 的长期探讨与深度沉浸，以及真正数字资产稀缺性、所有权与管理方式的变革。
WHALE 的历史如何？
WHALE 由化名 WhaleShark 于 2020 年创立，如今已成长为数字领域中举足轻重的社区，强调 Web 3 与数字资产创新的重要性。
WHALE 的未来规划是什么？
WHALE 继续引领数字领域，聚焦数字艺术、文化及 Web 3 技术的未来发展方向。凭借强大的社区基础与珍贵的 NFT 收藏，WHALE 将迎来进一步的增长与创新。
WHALE 可用于哪些方面？
WHALE 主要聚焦以下几个关键领域：数字艺术、数字摄影、数字音乐、去中心化游戏以及元宇宙。会员可通过俱乐部提供的各种体验与内容，深入参与这些领域。
WHALE 的当前价格是多少？
WHALE (WHALE) 的实时价格为 ¥1.21463928461154051000 CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。
WHALE 在市场中的定位如何？
WHALE 目前的市场排名为第 2293 位，市值为 ¥12146406.50518152912000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。
WHALE 的流通供应量是多少？
WHALE 的流通供应量为 10000000.0 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。
WHALE 的 24 小时价格区间是多少？
在过去的 24 小时内，WHALE 的交易价格在 ¥1.19945040308163027000（24 小时最低价）和 ¥1.2147690457397187000（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。
WHALE 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？
WHALE 的历史最高价为 ¥357.6626464574637000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。
WHALE 今天的交易活跃度如何？
过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。
哪些因素影响了 WHALE 的近期趋势方向？
当前 24 小时价格变动为 1.10%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。
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