WHALE 是什么？

WHALE 是面向原生数字人群的全能会员俱乐部，专注于让我们的 WHALE 会员沉浸于数字艺术与文化的文艺复兴之中。凭借俱乐部原生社交代币 $WHALE 和俱乐部金库 WHALE Vault，WHALE 为新一代数字爱好者提供实体及元宇宙内容、资讯与体验。

WHALE 有何独特之处？

WHALE 已发展成为全球最大的社交代币社区，其资金来源是全球最具价值的 NFT 收藏。WHALE 由化名 WhaleShark 于 2020 年创立，目前在全球拥有超过 25,000 名会员，他们共同致力于对 Web 3 的长期探讨与深度沉浸，以及真正数字资产稀缺性、所有权与管理方式的变革。

WHALE 的历史如何？

WHALE 由化名 WhaleShark 于 2020 年创立，如今已成长为数字领域中举足轻重的社区，强调 Web 3 与数字资产创新的重要性。

WHALE 的未来规划是什么？

WHALE 继续引领数字领域，聚焦数字艺术、文化及 Web 3 技术的未来发展方向。凭借强大的社区基础与珍贵的 NFT 收藏，WHALE 将迎来进一步的增长与创新。

WHALE 可用于哪些方面？

WHALE 主要聚焦以下几个关键领域：数字艺术、数字摄影、数字音乐、去中心化游戏以及元宇宙。会员可通过俱乐部提供的各种体验与内容，深入参与这些领域。

WHALE 的当前价格是多少？

WHALE (WHALE) 的实时价格为 ¥1.21463928461154051000 CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

WHALE 在市场中的定位如何？

WHALE 目前的市场排名为第 2293 位，市值为 ¥12146406.50518152912000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

WHALE 的流通供应量是多少？

WHALE 的流通供应量为 10000000.0 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

WHALE 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，WHALE 的交易价格在 ¥1.19945040308163027000（24 小时最低价）和 ¥1.2147690457397187000（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

WHALE 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

WHALE 的历史最高价为 ¥357.6626464574637000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

WHALE 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 WHALE 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 1.10%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。