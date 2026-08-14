Whitebridge Network 今日价格

Whitebridge Network (WBAI) 今日实时价格为 $ 0.00159，过去 24 小时内变化了 0.12%。当前 WBAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00159 每 WBAI。

Whitebridge Network 目前市值在 $ 675.55K 排名第 #2074，流通供应量为 424.87M WBAI。过去 24 小时内，WBAI 的交易价格在 $ 0.00158（低点）和 $ 0.00161（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.09146676325085583，而历史最低价为 $ 0.00105767498740821。

短期表现方面，WBAI 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 +5.08%。过去一天，总交易量达到 $ 56.85K。

Whitebridge Network（WBAI）市场信息

排名 No.2074 市值 $ 675.55K$ 675.55K $ 675.55K 成交量（24H） $ 56.85K$ 56.85K $ 56.85K 完全稀释市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 流通量 424.87M 424.87M 424.87M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 42.48% 所属公链 BSC

Whitebridge Network 的当前市值为 $ 675.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.85K。WBAI 的流通量为 424.87M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.59M。