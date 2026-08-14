D. Energy 今日价格

D. Energy (WATT) 今日实时价格为 $ 0.04119，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 WATT 兑 USD 的汇率为 $ 0.04119 每 WATT。

D. Energy 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- WATT。过去 24 小时内，WATT 的交易价格在 $ 0.04101（低点）和 $ 0.04189（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，WATT 在过去一小时内波动了 -1.09%，过去7 天内波动了 +0.80%。过去一天，总交易量达到 $ 368.11。

D. Energy（WATT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 368.11$ 368.11 $ 368.11 完全稀释市值 $ 49.43M$ 49.43M $ 49.43M 流通量 ---- -- 总供应量 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 所属公链 WATT

D. Energy 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 368.11。WATT 的流通量为 --，总供应量是 1200000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.43M。