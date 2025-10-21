Vision（VSN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.1167 $ 0.1167 $ 0.1167 24H最低价 $ 0.121 $ 0.121 $ 0.121 24H最高价 24H最低价 $ 0.1167$ 0.1167 $ 0.1167 24H最高价 $ 0.121$ 0.121 $ 0.121 历史最高 $ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025 $ 0.22489627050756025 最低价 $ 0.0986046936835356$ 0.0986046936835356 $ 0.0986046936835356 涨跌幅（1H） +0.85% 涨跌幅（1D） -0.16% 漲跌幅（7D） +4.96% 漲跌幅（7D） +4.96%

Vision（VSN）当前实时价格为 $ 0.1184。过去 24 小时内，VSN 的交易价格在 $ 0.1167 至 $ 0.121 之间波动，市场活跃度显著。VSN 的历史最高价为 $ 0.22489627050756025，历史最低价为 $ 0.0986046936835356。

从短期表现来看，VSN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.85%，过去 24 小时内变动为 -0.16%，过去 7 天内累计变动为 +4.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vision（VSN）市场信息

排名 No.213 市值 $ 413.77M$ 413.77M $ 413.77M 成交量（24H） $ 410.14K$ 410.14K $ 410.14K 完全稀释市值 $ 497.28M$ 497.28M $ 497.28M 流通量 3.49B 3.49B 3.49B 最大供应量 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 总供应量 4,187,262,487.846025 4,187,262,487.846025 4,187,262,487.846025 流通率 83.20% 所属公链 ETH

Vision 的当前市值为 $ 413.77M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 410.14K。VSN 的流通量为 3.49B，总供应量是 4187262487.846025，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 497.28M。