Vision (VSN) 是 Bitpanda Web3 生态系统的原生代币，旨在凝聚力量，让 Web3 触手可及、触手可及，并为每个人带来回报。Vision 超越了传统交易所代币的范畴，赋能一个合规、以用户为中心的生态系统，为欧洲乃至全球去中心化金融的未来而构建。