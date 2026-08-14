VeriFarm 今日价格

VeriFarm (VFARM) 今日实时价格为 $ 0.07002，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 VFARM 兑 USD 的汇率为 $ 0.07002 每 VFARM。

VeriFarm 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- VFARM。过去 24 小时内，VFARM 的交易价格在 $ 0.06995（低点）和 $ 0.07029（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，VFARM 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 +16.29%。过去一天，总交易量达到 $ 11.16K。

VeriFarm（VFARM）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K 完全稀释市值 $ 70.02M$ 70.02M $ 70.02M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

VeriFarm 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.16K。VFARM 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.02M。