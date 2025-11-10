Velvet 是一款 DeFAI 操作系统，旨在简化链上研究、交易和投资组合管理。Velvet 应用程序已在 BNB 链、Base、Solana、以太坊和 Sonic 上线，拥有超过 10 万名用户交易和执行 DeFi 策略。其集成了多智能体 AI Co-Pilot，可使用自然语言帮助用户发现、分析和执行新机会。Velvet 的基础设施还允许其他人创建代币化的 DeFi 策略，并通过 UI 或 API 进行管理，目前已有超过 1 万个由 KOL、交易员和加密对冲基金创建的金库。