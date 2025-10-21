Falcon Finance（USDF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.9962 $ 0.9962 $ 0.9962 24H最低价 $ 1.0038 $ 1.0038 $ 1.0038 24H最高价 24H最低价 $ 0.9962$ 0.9962 $ 0.9962 24H最高价 $ 1.0038$ 1.0038 $ 1.0038 历史最高 $ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232 $ 1.0243014891348232 最低价 $ 0.909369011278203$ 0.909369011278203 $ 0.909369011278203 涨跌幅（1H） +0.23% 涨跌幅（1D） +0.25% 漲跌幅（7D） +0.50% 漲跌幅（7D） +0.50%

Falcon Finance（USDF）当前实时价格为 $ 0.9996。过去 24 小时内，USDF 的交易价格在 $ 0.9962 至 $ 1.0038 之间波动，市场活跃度显著。USDF 的历史最高价为 $ 1.0243014891348232，历史最低价为 $ 0.909369011278203。

从短期表现来看，USDF 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.23%，过去 24 小时内变动为 +0.25%，过去 7 天内累计变动为 +0.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Falcon Finance（USDF）市场信息

排名 No.202 市值 $ 2.10B$ 2.10B $ 2.10B 成交量（24H） $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K 完全稀释市值 $ 2.10B$ 2.10B $ 2.10B 流通量 2.10B 2.10B 2.10B 总供应量 2,101,939,022.6648707 2,101,939,022.6648707 2,101,939,022.6648707 所属公链 ETH

Falcon Finance 的当前市值为 $ 2.10B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.98K。USDF 的流通量为 2.10B，总供应量是 2101939022.6648707，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.10B。