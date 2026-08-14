USAT 今日价格

USAT (USAT) 今日实时价格为 $ 0.9996，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 USAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.9996 每 USAT。

USAT 目前市值在 $ 10.00M 排名第 #-，流通供应量为 10.00M USAT。过去 24 小时内，USAT 的交易价格在 $ 0.999（低点）和 $ 0.9997（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，USAT 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +0.02%。过去一天，总交易量达到 $ 54.12K。

USAT（USAT）市场信息

市值 $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M 成交量（24H） $ 54.12K$ 54.12K $ 54.12K 完全稀释市值 $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 10,002,050 10,002,050 10,002,050 所属公链 ETH

USAT 的当前市值为 $ 10.00M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.12K。USAT 的流通量为 10.00M，总供应量是 10002050，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.00M。