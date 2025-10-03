Timeworx.io（TIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00403 24H最高价 $ 0.004113 历史最高 ---- 历史最低 ---- 涨跌幅（1H） +0.09% 涨跌幅（1D） +0.98% 漲跌幅（7D） -1.02%

Timeworx.io（TIX）当前实时价格为 $ 0.004086。过去 24 小时内，TIX 的交易价格在 $ 0.00403 至 $ 0.004113 之间波动，市场活跃度显著。TIX 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TIX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.09%，过去 24 小时内变动为 +0.98%，过去 7 天内累计变动为 -1.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Timeworx.io（TIX）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 23.47K$ 23.47K $ 23.47K 完全稀释市值 $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M 流通量 ---- -- 总供应量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 所属公链 BSC

Timeworx.io 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.47K。TIX 的流通量为 --，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.04M。