Titans Tap（TIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0008 $ 0.0008 $ 0.0008 24H最低价 $ 0.001496 $ 0.001496 $ 0.001496 24H最高价 24H最低价 $ 0.0008$ 0.0008 $ 0.0008 24H最高价 $ 0.001496$ 0.001496 $ 0.001496 历史最高 $ 0.023428722155694283$ 0.023428722155694283 $ 0.023428722155694283 最低价 $ 0.001000455808421485$ 0.001000455808421485 $ 0.001000455808421485 涨跌幅（1H） +0.08% 涨跌幅（1D） -20.38% 漲跌幅（7D） -19.64% 漲跌幅（7D） -19.64%

Titans Tap（TIT）当前实时价格为 $ 0.001191。过去 24 小时内，TIT 的交易价格在 $ 0.0008 至 $ 0.001496 之间波动，市场活跃度显著。TIT 的历史最高价为 $ 0.023428722155694283，历史最低价为 $ 0.001000455808421485。

从短期表现来看，TIT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.08%，过去 24 小时内变动为 -20.38%，过去 7 天内累计变动为 -19.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Titans Tap（TIT）市场信息

排名 No.9102 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 67.56K$ 67.56K $ 67.56K 完全稀释市值 $ 95.28M$ 95.28M $ 95.28M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 80,000,000,000 80,000,000,000 80,000,000,000 总供应量 79,999,996,900 79,999,996,900 79,999,996,900 流通率 0.00% 所属公链 SOL

Titans Tap 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.56K。TIT 的流通量为 0.00，总供应量是 79999996900，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.28M。