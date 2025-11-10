Titan’s Tap 是一款建构于区块链上的 Web3.0 放置型角色扮演游戏，结合希腊神话题材与「Gather-to-Earn（收集即赚）」模式。玩家可搜集神力、体验章节式剧情战斗，并在拥有游戏内资产的同时赚取 TIT 代币。