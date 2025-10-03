TICS 当前实时价格为 0.02696 USD。跟踪 TICS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TICS 价格趋势。TICS 当前实时价格为 0.02696 USD。跟踪 TICS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TICS 价格趋势。

TICS实时价格 (TICS)

1 TICS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.027
-4.15%1D
USD
TICS (TICS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:55:14 (UTC+8)

TICS（TICS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.02675
24H最低价
$ 0.0295
24H最高价

$ 0.02675
$ 0.0295
$ 2.5719853250516347
$ 0.030720054210987374
+0.18%

-4.15%

-9.38%

-9.38%

TICS（TICS）当前实时价格为 $ 0.02696。过去 24 小时内，TICS 的交易价格在 $ 0.02675$ 0.0295 之间波动，市场活跃度显著。TICS 的历史最高价为 $ 2.5719853250516347，历史最低价为 $ 0.030720054210987374

从短期表现来看，TICS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.18%，过去 24 小时内变动为 -4.15%，过去 7 天内累计变动为 -9.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TICS（TICS）市场信息

No.3921

$ 2.22M
$ 125.03K
$ 36.72M
82.26M
1,361,867,964
1,361,867,964
6.03%

QUBETICS

TICS 的当前市值为 $ 2.22M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 125.03K。TICS 的流通量为 82.26M，总供应量是 1361867964，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.72M

TICS（TICS）价格历史 USD

跟踪 TICS 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001169-4.15%
30天$ -0.00934-25.74%
60天$ -0.03444-56.10%
90天$ -1.68194-98.43%
TICS 今日价格变化

今天，TICS 记录了 $ -0.001169 (-4.15%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

TICS 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00934 (-25.74%)，显示了该代币在短期内的表现。

TICS 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TICS 的变化为 $ -0.03444 (-56.10%)，从而更广泛地了解其表现。

TICS 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -1.68194 (-98.43%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 TICS（TICS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 TICS 价格历史页面

什么是TICS (TICS)

Qubetics 是一个去中心化的 Layer 1 区块链协议，旨在将主要 Web3 网路整合成一个统一、互通的生态系统。完全相容 EVM 且建构于 Cosmos SDK 之上，Qubetics 让用户能够在多条链之间无缝互动，同时透过非托管钱包完全掌控自己的资产。

TICS在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 TICS 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 TICS 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 TICS 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 TICS 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

TICS 价格预测 (USD)

TICS（TICS）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 TICS（TICS）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 TICS 的长期和短期价格预测。

现在就查看 TICS 价格预测

TICS（TICS）代币经济

了解 TICS（TICS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 TICS 代币的完整经济学

如何购买TICS (TICS)

正在寻找如何购买 TICS？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买TICS。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

TICS 兑换为当地货币

1 TICS（TICS） to VND
709.4524
1 TICS（TICS） to AUD
A$0.0407096
1 TICS（TICS） to GBP
0.0199504
1 TICS（TICS） to EUR
0.022916
1 TICS（TICS） to USD
$0.02696
1 TICS（TICS） to MYR
RM0.113232
1 TICS（TICS） to TRY
1.122884
1 TICS（TICS） to JPY
¥3.96312
1 TICS（TICS） to ARS
ARS$38.40452
1 TICS（TICS） to RUB
2.2163816
1 TICS（TICS） to INR
2.3921608
1 TICS（TICS） to IDR
Rp449.3331536
1 TICS（TICS） to KRW
37.971812
1 TICS（TICS） to PHP
1.560984
1 TICS（TICS） to EGP
￡E.1.2868008
1 TICS（TICS） to BRL
R$0.1436968
1 TICS（TICS） to CAD
C$0.0374744
1 TICS（TICS） to BDT
3.279684
1 TICS（TICS） to NGN
39.4726752
1 TICS（TICS） to COP
$104.902708
1 TICS（TICS） to ZAR
R.0.4642512
1 TICS（TICS） to UAH
1.1118304
1 TICS（TICS） to TZS
T.Sh.66.24072
1 TICS（TICS） to VES
Bs4.90672
1 TICS（TICS） to CLP
$26.0164
1 TICS（TICS） to PKR
Rs7.5835784
1 TICS（TICS） to KZT
14.7562864
1 TICS（TICS） to THB
฿0.8718864
1 TICS（TICS） to TWD
NT$0.8193144
1 TICS（TICS） to AED
د.إ0.0989432
1 TICS（TICS） to CHF
Fr0.0212984
1 TICS（TICS） to HKD
HK$0.2097488
1 TICS（TICS） to AMD
֏10.3294544
1 TICS（TICS） to MAD
.د.م0.2450664
1 TICS（TICS） to MXN
$0.4957944
1 TICS（TICS） to SAR
ريال0.1008304
1 TICS（TICS） to ETB
Br3.9116264
1 TICS（TICS） to KES
KSh3.4816144
1 TICS（TICS） to JOD
د.أ0.01911464
1 TICS（TICS） to PLN
0.0975952
1 TICS（TICS） to RON
лв0.1167368
1 TICS（TICS） to SEK
kr0.2526152
1 TICS（TICS） to BGN
лв0.0447536
1 TICS（TICS） to HUF
Ft8.9151328
1 TICS（TICS） to CZK
0.5569936
1 TICS（TICS） to KWD
د.ك0.0082228
1 TICS（TICS） to ILS
0.088968
1 TICS（TICS） to BOB
Bs0.186024
1 TICS（TICS） to AZN
0.045832
1 TICS（TICS） to TJS
SM0.2509976
1 TICS（TICS） to GEL
0.0733312
1 TICS（TICS） to AOA
Kz24.7112664
1 TICS（TICS） to BHD
.د.ب0.01013696
1 TICS（TICS） to BMD
$0.02696
1 TICS（TICS） to DKK
kr0.1714656
1 TICS（TICS） to HNL
L0.705004
1 TICS（TICS） to MUR
1.2215576
1 TICS（TICS） to NAD
$0.4645208
1 TICS（TICS） to NOK
kr0.268252
1 TICS（TICS） to NZD
$0.0461016
1 TICS（TICS） to PAB
B/.0.02696
1 TICS（TICS） to PGK
K0.11458
1 TICS（TICS） to QAR
ر.ق0.0981344
1 TICS（TICS） to RSD
дин.2.6897992
1 TICS（TICS） to UZS
soʻm324.8192024
1 TICS（TICS） to ALL
L2.2212344
1 TICS（TICS） to ANG
ƒ0.0482584
1 TICS（TICS） to AWG
ƒ0.048528
1 TICS（TICS） to BBD
$0.05392
1 TICS（TICS） to BAM
KM0.0447536
1 TICS（TICS） to BIF
Fr79.28936
1 TICS（TICS） to BND
$0.0345088
1 TICS（TICS） to BSD
$0.02696
1 TICS（TICS） to JMD
$4.3286976
1 TICS（TICS） to KHR
108.2729776
1 TICS（TICS） to KMF
Fr11.29624
1 TICS（TICS） to LAK
586.0869448
1 TICS（TICS） to LKR
Rs8.1521648
1 TICS（TICS） to MDL
L0.4513104
1 TICS（TICS） to MGA
Ar120.3569888
1 TICS（TICS） to MOP
P0.2159496
1 TICS（TICS） to MVR
0.412488
1 TICS（TICS） to MWK
MK46.8055256
1 TICS（TICS） to MZN
MT1.722744
1 TICS（TICS） to NPR
Rs3.833712
1 TICS（TICS） to PYG
189.85232
1 TICS（TICS） to RWF
Fr39.01112
1 TICS（TICS） to SBD
$0.2221504
1 TICS（TICS） to SCR
0.3941552
1 TICS（TICS） to SRD
$1.027176
1 TICS（TICS） to SVC
$0.2356304
1 TICS（TICS） to SZL
L0.4642512
1 TICS（TICS） to TMT
m0.09436
1 TICS（TICS） to TND
د.ت0.07850752
1 TICS（TICS） to TTD
$0.1825192
1 TICS（TICS） to UGX
Sh93.2816
1 TICS（TICS） to XAF
Fr15.04368
1 TICS（TICS） to XCD
$0.072792
1 TICS（TICS） to XOF
Fr15.04368
1 TICS（TICS） to XPF
Fr2.72296
1 TICS（TICS） to BWP
P0.3580288
1 TICS（TICS） to BZD
$0.0541896
1 TICS（TICS） to CVE
$2.5318136
1 TICS（TICS） to DJF
Fr4.79888
1 TICS（TICS） to DOP
$1.687696
1 TICS（TICS） to DZD
د.ج3.4907808
1 TICS（TICS） to FJD
$0.06066
1 TICS（TICS） to GNF
Fr234.4172
1 TICS（TICS） to GTQ
Q0.2065136
1 TICS（TICS） to GYD
$5.6376056
1 TICS（TICS） to ISK
kr3.2352

要更深入地了解 TICS，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方TICS网站
区块查询

人们还问：关于TICS的其他问题

TICS（TICS）今日价格是多少？
TICS 实时价格为 0.02696 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 TICS 兑 USD 的价格是多少？
当前 TICS 兑 USD 的价格为 $ 0.02696。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
TICS 的市值是多少？
TICS 的市值为 $ 2.22M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
TICS 的流通供应量是多少？
TICS 的流通供应量为 82.26M USD
TICS 的历史最高价（ATH）是多少？
TICS 的历史最高价是 2.5719853250516347 USD
TICS 的历史最低价（ATL）是多少？
TICS 的历史最低价是 0.030720054210987374 USD
TICS 的交易量是多少？
TICS 的 24 小时实时交易量为 $ 125.03K USD
TICS 今年会涨吗？
TICS 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 TICS 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:55:14 (UTC+8)

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

