TICS（TICS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02675 $ 0.02675 $ 0.02675 24H最低价 $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 24H最高价 24H最低价 $ 0.02675$ 0.02675 $ 0.02675 24H最高价 $ 0.0295$ 0.0295 $ 0.0295 历史最高 $ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347 $ 2.5719853250516347 最低价 $ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374 $ 0.030720054210987374 涨跌幅（1H） +0.18% 涨跌幅（1D） -4.15% 漲跌幅（7D） -9.38% 漲跌幅（7D） -9.38%

TICS（TICS）当前实时价格为 $ 0.02696。过去 24 小时内，TICS 的交易价格在 $ 0.02675 至 $ 0.0295 之间波动，市场活跃度显著。TICS 的历史最高价为 $ 2.5719853250516347，历史最低价为 $ 0.030720054210987374。

从短期表现来看，TICS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.18%，过去 24 小时内变动为 -4.15%，过去 7 天内累计变动为 -9.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TICS（TICS）市场信息

排名 No.3921 市值 $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M 成交量（24H） $ 125.03K$ 125.03K $ 125.03K 完全稀释市值 $ 36.72M$ 36.72M $ 36.72M 流通量 82.26M 82.26M 82.26M 最大供应量 1,361,867,964 1,361,867,964 1,361,867,964 总供应量 1,361,867,964 1,361,867,964 1,361,867,964 流通率 6.03% 所属公链 QUBETICS

TICS 的当前市值为 $ 2.22M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 125.03K。TICS 的流通量为 82.26M，总供应量是 1361867964，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.72M。