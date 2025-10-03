TICS实时价格 (TICS)
TICS（TICS）当前实时价格为 $ 0.02696。过去 24 小时内，TICS 的交易价格在 $ 0.02675 至 $ 0.0295 之间波动，市场活跃度显著。TICS 的历史最高价为 $ 2.5719853250516347，历史最低价为 $ 0.030720054210987374。
从短期表现来看，TICS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.18%，过去 24 小时内变动为 -4.15%，过去 7 天内累计变动为 -9.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。
TICS 的当前市值为 $ 2.22M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 125.03K。TICS 的流通量为 82.26M，总供应量是 1361867964，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.72M。
跟踪 TICS 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001169
|-4.15%
|30天
|$ -0.00934
|-25.74%
|60天
|$ -0.03444
|-56.10%
|90天
|$ -1.68194
|-98.43%
今天，TICS 记录了 $ -0.001169 (-4.15%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00934 (-25.74%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，TICS 的变化为 $ -0.03444 (-56.10%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -1.68194 (-98.43%)，从而深入了解了代币的长期走势。
Qubetics 是一个去中心化的 Layer 1 区块链协议，旨在将主要 Web3 网路整合成一个统一、互通的生态系统。完全相容 EVM 且建构于 Cosmos SDK 之上，Qubetics 让用户能够在多条链之间无缝互动，同时透过非托管钱包完全掌控自己的资产。
TICS在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 TICS 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 TICS 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 TICS 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
我们全面的资源旨在让您的 TICS 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。
要更深入地了解 TICS，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
