TAC 是首个专为 TON 生态系统和 Telegram 打造的兼容 EVM 的区块链。它从一开始就提供完整的 DeFi 功能，预部署应用程序，提供以太坊和 BTC 流动性，并通过 TON 钱包无缝访问。TAC 拥有超过 1 亿个钱包并集成 Telegram，是迄今为止最具分发就绪性的 EVM 公链。