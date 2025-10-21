STBL（STBL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.1053 $ 0.1053 $ 0.1053 24H最低价 $ 0.11628 $ 0.11628 $ 0.11628 24H最高价 24H最低价 $ 0.1053$ 0.1053 $ 0.1053 24H最高价 $ 0.11628$ 0.11628 $ 0.11628 历史最高 $ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226 $ 0.6107798696411226 最低价 $ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707 $ 0.05027366108223707 涨跌幅（1H） +0.35% 涨跌幅（1D） -2.65% 漲跌幅（7D） +4.63% 漲跌幅（7D） +4.63%

STBL（STBL）当前实时价格为 $ 0.10981。过去 24 小时内，STBL 的交易价格在 $ 0.1053 至 $ 0.11628 之间波动，市场活跃度显著。STBL 的历史最高价为 $ 0.6107798696411226，历史最低价为 $ 0.05027366108223707。

从短期表现来看，STBL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.35%，过去 24 小时内变动为 -2.65%，过去 7 天内累计变动为 +4.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

STBL（STBL）市场信息

排名 No.495 市值 $ 54.91M$ 54.91M $ 54.91M 成交量（24H） $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M 完全稀释市值 $ 1.10B$ 1.10B $ 1.10B 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 5.00% 所属公链 BSC

STBL 的当前市值为 $ 54.91M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.44M。STBL 的流通量为 500.00M，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.10B。