STBL 是一个基于风险资产 (RWA) 的稳定币协议，它采用收益分割机制，将收益资产转换为具有流动性且美元稳定的代币。铸币者存入高质量的风险资产 (RWA)，例如代币化国债或货币市场基金，即可获得 USST 作为稳定币，并保留单独的收益索取权。这种结构允许用户在不放弃收益的情况下解锁和重复使用其本金——例如消费或部署 USST（例如 USDT/USDC）、再投资其他风险资产以获得复合收益，或参与 DeFi 策略——同时，该协议将链上抵押品的增长转化为可扩展且具有流动性的稳定币供应。