SP500 xStock（SPYX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 669.76 $ 669.76 $ 669.76 24H最低价 $ 708.16 $ 708.16 $ 708.16 24H最高价 24H最低价 $ 669.76$ 669.76 $ 669.76 24H最高价 $ 708.16$ 708.16 $ 708.16 历史最高 $ 679.1891630881652$ 679.1891630881652 $ 679.1891630881652 最低价 $ 594.884270877716$ 594.884270877716 $ 594.884270877716 涨跌幅（1H） -0.77% 涨跌幅（1D） +0.66% 漲跌幅（7D） +2.21% 漲跌幅（7D） +2.21%

SP500 xStock（SPYX）当前实时价格为 $ 676.87。过去 24 小时内，SPYX 的交易价格在 $ 669.76 至 $ 708.16 之间波动，市场活跃度显著。SPYX 的历史最高价为 $ 679.1891630881652，历史最低价为 $ 594.884270877716。

从短期表现来看，SPYX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.77%，过去 24 小时内变动为 +0.66%，过去 7 天内累计变动为 +2.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SP500 xStock（SPYX）市场信息

排名 No.1058 市值 $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M 成交量（24H） $ 59.81K$ 59.81K $ 59.81K 完全稀释市值 $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M 流通量 19.15K 19.15K 19.15K 最大供应量 ---- -- 总供应量 19,149.15196709 19,149.15196709 19,149.15196709 所属公链 SOL

SP500 xStock 的当前市值为 $ 12.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.81K。SPYX 的流通量为 19.15K，总供应量是 19149.15196709，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.96M。