SP500 xStock 当前实时价格为 676.87 USD。跟踪 SPYX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SPYX 价格趋势。

SP500 xStock实时价格 (SPYX)

1 SPYX 兑换为 USD 的实时价格：

$676.87
+0.66%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:22:08 (UTC+8)

SP500 xStock（SPYX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 669.76
24H最低价
$ 708.16
24H最高价

$ 669.76
$ 708.16
$ 679.1891630881652
$ 594.884270877716
-0.77%

+0.66%

+2.21%

+2.21%

SP500 xStock（SPYX）当前实时价格为 $ 676.87。过去 24 小时内，SPYX 的交易价格在 $ 669.76$ 708.16 之间波动，市场活跃度显著。SPYX 的历史最高价为 $ 679.1891630881652，历史最低价为 $ 594.884270877716

从短期表现来看，SPYX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.77%，过去 24 小时内变动为 +0.66%，过去 7 天内累计变动为 +2.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SP500 xStock（SPYX）市场信息

No.1058

$ 12.96M
$ 59.81K
$ 12.96M
19.15K
--
19,149.15196709
SOL

SP500 xStock 的当前市值为 $ 12.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.81K。SPYX 的流通量为 19.15K，总供应量是 19149.15196709，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.96M

SP500 xStock（SPYX）价格历史 USD

跟踪 SP500 xStock 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +4.4381+0.66%
30天$ +17.81+2.70%
60天$ +59.97+9.72%
90天$ +42.64+6.72%
SP500 xStock 今日价格变化

今天，SPYX 记录了 $ +4.4381 (+0.66%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

SP500 xStock 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +17.81 (+2.70%)，显示了该代币在短期内的表现。

SP500 xStock 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SPYX 的变化为 $ +59.97 (+9.72%)，从而更广泛地了解其表现。

SP500 xStock 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +42.64 (+6.72%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 SP500 xStock（SPYX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 SP500 xStock 价格历史页面

什么是SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪凭证。SPYx 追踪 SPDR S&P 500 ETF Trust（标的）的价格。SPYx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 SPDR S&P 500 ETF Trust 的 ETF 价格，同时保留区块链技术的优势。

SP500 xStock在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 SP500 xStock 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SPYX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 SP500 xStock 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 SP500 xStock 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

SP500 xStock 价格预测 (USD)

SP500 xStock（SPYX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 SP500 xStock（SPYX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 SP500 xStock 的长期和短期价格预测。

现在就查看 SP500 xStock 价格预测

SP500 xStock（SPYX）代币经济

了解 SP500 xStock（SPYX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SPYX 代币的完整经济学

如何购买SP500 xStock (SPYX)

正在寻找如何购买 SP500 xStock？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买SP500 xStock。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SPYX 兑换为当地货币

1 SP500 xStock（SPYX） to VND
17,811,834.05
1 SP500 xStock（SPYX） to AUD
A$1,035.6111
1 SP500 xStock（SPYX） to GBP
507.6525
1 SP500 xStock（SPYX） to EUR
582.1082
1 SP500 xStock（SPYX） to USD
$676.87
1 SP500 xStock（SPYX） to MYR
RM2,856.3914
1 SP500 xStock（SPYX） to TRY
28,435.3087
1 SP500 xStock（SPYX） to JPY
¥103,561.11
1 SP500 xStock（SPYX） to ARS
ARS$1,002,769.3676
1 SP500 xStock（SPYX） to RUB
54,630.1777
1 SP500 xStock（SPYX） to INR
59,449.4921
1 SP500 xStock（SPYX） to IDR
Rp11,281,162.1542
1 SP500 xStock（SPYX） to PHP
39,745.8064
1 SP500 xStock（SPYX） to EGP
￡E.32,158.0937
1 SP500 xStock（SPYX） to BRL
R$3,641.5606
1 SP500 xStock（SPYX） to CAD
C$940.8493
1 SP500 xStock（SPYX） to BDT
82,815.0445
1 SP500 xStock（SPYX） to NGN
986,686.9364
1 SP500 xStock（SPYX） to COP
$2,623,521.0452
1 SP500 xStock（SPYX） to ZAR
R.11,642.164
1 SP500 xStock（SPYX） to UAH
28,421.7713
1 SP500 xStock（SPYX） to TZS
T.Sh.1,671,280.0231
1 SP500 xStock（SPYX） to VES
Bs143,496.44
1 SP500 xStock（SPYX） to CLP
$638,288.41
1 SP500 xStock（SPYX） to PKR
Rs191,472.9856
1 SP500 xStock（SPYX） to KZT
363,905.6181
1 SP500 xStock（SPYX） to THB
฿22,093.0368
1 SP500 xStock（SPYX） to TWD
NT$20,874.6708
1 SP500 xStock（SPYX） to AED
د.إ2,484.1129
1 SP500 xStock（SPYX） to CHF
Fr534.7273
1 SP500 xStock（SPYX） to HKD
HK$5,252.5112
1 SP500 xStock（SPYX） to AMD
֏258,544.0339
1 SP500 xStock（SPYX） to MAD
.د.م6,233.9727
1 SP500 xStock（SPYX） to MXN
$12,454.408
1 SP500 xStock（SPYX） to SAR
ريال2,531.4938
1 SP500 xStock（SPYX） to ETB
Br103,459.5795
1 SP500 xStock（SPYX） to KES
KSh87,174.0873
1 SP500 xStock（SPYX） to JOD
د.أ479.90083
1 SP500 xStock（SPYX） to PLN
2,463.8068
1 SP500 xStock（SPYX） to RON
лв2,957.9219
1 SP500 xStock（SPYX） to SEK
kr6,355.8093
1 SP500 xStock（SPYX） to BGN
лв1,137.1416
1 SP500 xStock（SPYX） to HUF
Ft227,056.0415
1 SP500 xStock（SPYX） to CZK
14,146.583
1 SP500 xStock（SPYX） to KWD
د.ك207.12222
1 SP500 xStock（SPYX） to ILS
2,220.1336
1 SP500 xStock（SPYX） to BOB
Bs4,663.6343
1 SP500 xStock（SPYX） to AZN
1,150.679
1 SP500 xStock（SPYX） to TJS
SM6,301.6597
1 SP500 xStock（SPYX） to GEL
1,834.3177
1 SP500 xStock（SPYX） to AOA
Kz619,275.1317
1 SP500 xStock（SPYX） to BHD
.د.ب254.50312
1 SP500 xStock（SPYX） to BMD
$676.87
1 SP500 xStock（SPYX） to DKK
kr4,345.5054
1 SP500 xStock（SPYX） to HNL
L17,754.3001
1 SP500 xStock（SPYX） to MUR
30,811.1224
1 SP500 xStock（SPYX） to NAD
$11,723.3884
1 SP500 xStock（SPYX） to NOK
kr6,768.7
1 SP500 xStock（SPYX） to NZD
$1,170.9851
1 SP500 xStock（SPYX） to PAB
B/.676.87
1 SP500 xStock（SPYX） to PGK
K2,883.4662
1 SP500 xStock（SPYX） to QAR
ر.ق2,463.8068
1 SP500 xStock（SPYX） to RSD
дин.68,235.2647
1 SP500 xStock（SPYX） to UZS
soʻm8,155,058.3653
1 SP500 xStock（SPYX） to ALL
L56,241.1283
1 SP500 xStock（SPYX） to ANG
ƒ1,211.5973
1 SP500 xStock（SPYX） to AWG
ƒ1,211.5973
1 SP500 xStock（SPYX） to BBD
$1,353.74
1 SP500 xStock（SPYX） to BAM
KM1,137.1416
1 SP500 xStock（SPYX） to BIF
Fr1,990,674.67
1 SP500 xStock（SPYX） to BND
$873.1623
1 SP500 xStock（SPYX） to BSD
$676.87
1 SP500 xStock（SPYX） to JMD
$108,380.4244
1 SP500 xStock（SPYX） to KHR
2,718,350.5322
1 SP500 xStock（SPYX） to KMF
Fr286,992.88
1 SP500 xStock（SPYX） to LAK
14,714,564.9231
1 SP500 xStock（SPYX） to LKR
රු205,233.7527
1 SP500 xStock（SPYX） to MDL
L11,567.7083
1 SP500 xStock（SPYX） to MGA
Ar3,048,960.915
1 SP500 xStock（SPYX） to MOP
P5,408.1913
1 SP500 xStock（SPYX） to MVR
10,356.111
1 SP500 xStock（SPYX） to MWK
MK1,171,052.787
1 SP500 xStock（SPYX） to MZN
MT43,251.993
1 SP500 xStock（SPYX） to NPR
रु94,890.4053
1 SP500 xStock（SPYX） to PYG
4,766,518.54
1 SP500 xStock（SPYX） to RWF
Fr980,784.63
1 SP500 xStock（SPYX） to SBD
$5,577.4088
1 SP500 xStock（SPYX） to SCR
9,381.4182
1 SP500 xStock（SPYX） to SRD
$26,892.0451
1 SP500 xStock（SPYX） to SVC
$5,909.0751
1 SP500 xStock（SPYX） to SZL
L11,723.3884
1 SP500 xStock（SPYX） to TMT
m2,375.8137
1 SP500 xStock（SPYX） to TND
د.ت1,985.93658
1 SP500 xStock（SPYX） to TTD
$4,582.4099
1 SP500 xStock（SPYX） to UGX
Sh2,350,092.64
1 SP500 xStock（SPYX） to XAF
Fr381,754.68
1 SP500 xStock（SPYX） to XCD
$1,827.549
1 SP500 xStock（SPYX） to XOF
Fr381,754.68
1 SP500 xStock（SPYX） to XPF
Fr69,040.74
1 SP500 xStock（SPYX） to BWP
P9,645.3975
1 SP500 xStock（SPYX） to BZD
$1,353.74
1 SP500 xStock（SPYX） to CVE
$64,174.0447
1 SP500 xStock（SPYX） to DJF
Fr119,805.99
1 SP500 xStock（SPYX） to DOP
$43,299.3739
1 SP500 xStock（SPYX） to DZD
د.ج88,087.8618
1 SP500 xStock（SPYX） to FJD
$1,536.4949
1 SP500 xStock（SPYX） to GNF
Fr5,885,384.65
1 SP500 xStock（SPYX） to GTQ
Q5,171.2868
1 SP500 xStock（SPYX） to GYD
$141,391.3743
1 SP500 xStock（SPYX） to ISK
kr82,578.14

SP500 xStock资源

要更深入地了解 SP500 xStock，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方SP500 xStock网站
人们还问：关于SP500 xStock的其他问题

SP500 xStock（SPYX）今日价格是多少？
SPYX 实时价格为 676.87 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SPYX 兑 USD 的价格是多少？
当前 SPYX 兑 USD 的价格为 $ 676.87。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
SP500 xStock 的市值是多少？
SPYX 的市值为 $ 12.96M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SPYX 的流通供应量是多少？
SPYX 的流通供应量为 19.15K USD
SPYX 的历史最高价（ATH）是多少？
SPYX 的历史最高价是 679.1891630881652 USD
SPYX 的历史最低价（ATL）是多少？
SPYX 的历史最低价是 594.884270877716 USD
SPYX 的交易量是多少？
SPYX 的 24 小时实时交易量为 $ 59.81K USD
SPYX 今年会涨吗？
SPYX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SPYX 价格预测 获取更深入的分析。
SP500 xStock（SPYX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

