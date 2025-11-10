SP500 xStock (SPYx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪凭证。SPYx 追踪 SPDR S&P 500 ETF Trust（标的）的价格。SPYx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 SPDR S&P 500 ETF Trust 的 ETF 价格，同时保留区块链技术的优势。