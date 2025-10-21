SPDR S P 500 ETF 当前实时价格为 673.06 USD。跟踪 SPYON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SPYON 价格趋势。SPDR S P 500 ETF 当前实时价格为 673.06 USD。跟踪 SPYON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SPYON 价格趋势。

更多关于 SPYON

SPYON 价格信息

SPYON 币种官网

SPYON 代币经济

SPYON 价格预测

SPYON 价格历史

SPYON 购买指南

SPYON 兑换法币计算

SPYON 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

SPDR S P 500 ETF 图标

SPDR S P 500 ETF实时价格 (SPYON)

1 SPYON 兑换为 USD 的实时价格：

$673.06
$673.06$673.06
-1.23%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:22:00 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF（SPYON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 672.97
$ 672.97$ 672.97
24H最低价
$ 682.08
$ 682.08$ 682.08
24H最高价

$ 672.97
$ 672.97$ 672.97

$ 682.08
$ 682.08$ 682.08

$ 680.9516743081948
$ 680.9516743081948$ 680.9516743081948

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

-1.22%

-1.23%

+0.25%

+0.25%

SPDR S P 500 ETF（SPYON）当前实时价格为 $ 673.06。过去 24 小时内，SPYON 的交易价格在 $ 672.97$ 682.08 之间波动，市场活跃度显著。SPYON 的历史最高价为 $ 680.9516743081948，历史最低价为 $ 640.4052156827559

从短期表现来看，SPYON 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.22%，过去 24 小时内变动为 -1.23%，过去 7 天内累计变动为 +0.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SPDR S P 500 ETF（SPYON）市场信息

No.767

$ 24.71M
$ 24.71M$ 24.71M

$ 56.37K
$ 56.37K$ 56.37K

$ 24.71M
$ 24.71M$ 24.71M

36.71K
36.71K 36.71K

36,711.31553135
36,711.31553135 36,711.31553135

ETH

SPDR S P 500 ETF 的当前市值为 $ 24.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.37K。SPYON 的流通量为 36.71K，总供应量是 36711.31553135，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.71M

SPDR S P 500 ETF（SPYON）价格历史 USD

跟踪 SPDR S P 500 ETF 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -8.3817-1.23%
30天$ +10.19+1.53%
60天$ +73.06+12.17%
90天$ +73.06+12.17%
SPDR S P 500 ETF 今日价格变化

今天，SPYON 记录了 $ -8.3817 (-1.23%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

SPDR S P 500 ETF 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +10.19 (+1.53%)，显示了该代币在短期内的表现。

SPDR S P 500 ETF 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SPYON 的变化为 $ +73.06 (+12.17%)，从而更广泛地了解其表现。

SPDR S P 500 ETF 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +73.06 (+12.17%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 SPDR S P 500 ETF（SPYON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 SPDR S P 500 ETF 价格历史页面

什么是SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

SPDR S P 500 ETF在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 SPDR S P 500 ETF 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SPYON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 SPDR S P 500 ETF 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 SPDR S P 500 ETF 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

SPDR S P 500 ETF 价格预测 (USD)

SPDR S P 500 ETF（SPYON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 SPDR S P 500 ETF（SPYON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 SPDR S P 500 ETF 的长期和短期价格预测。

现在就查看 SPDR S P 500 ETF 价格预测

SPDR S P 500 ETF（SPYON）代币经济

了解 SPDR S P 500 ETF（SPYON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SPYON 代币的完整经济学

如何购买SPDR S P 500 ETF (SPYON)

正在寻找如何购买 SPDR S P 500 ETF？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买SPDR S P 500 ETF。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SPYON 兑换为当地货币

1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to VND
17,711,573.9
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to AUD
A$1,029.7818
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to GBP
504.795
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to EUR
578.8316
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to USD
$673.06
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MYR
RM2,840.3132
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to TRY
28,275.2506
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to JPY
¥102,978.18
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to ARS
ARS$997,124.9288
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to RUB
54,322.6726
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to INR
59,114.8598
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to IDR
Rp11,217,662.1796
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to PHP
39,522.0832
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to EGP
￡E.31,977.0806
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BRL
R$3,621.0628
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to CAD
C$935.5534
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BDT
82,348.891
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to NGN
981,133.0232
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to COP
$2,608,753.6376
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to ZAR
R.11,576.632
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to UAH
28,261.7894
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to TZS
T.Sh.1,661,872.6378
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to VES
Bs142,688.72
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to CLP
$634,695.58
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to PKR
Rs190,395.2128
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to KZT
361,857.2478
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to THB
฿21,968.6784
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to TWD
NT$20,757.1704
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to AED
د.إ2,470.1302
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to CHF
Fr531.7174
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to HKD
HK$5,222.9456
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to AMD
֏257,088.7282
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MAD
.د.م6,198.8826
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MXN
$12,384.304
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to SAR
ريال2,517.2444
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to ETB
Br102,877.221
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to KES
KSh86,683.3974
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to JOD
د.أ477.19954
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to PLN
2,449.9384
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to RON
лв2,941.2722
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to SEK
kr6,320.0334
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BGN
лв1,130.7408
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to HUF
Ft225,777.977
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to CZK
14,066.954
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to KWD
د.ك205.95636
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to ILS
2,207.6368
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BOB
Bs4,637.3834
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to AZN
1,144.202
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to TJS
SM6,266.1886
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to GEL
1,823.9926
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to AOA
Kz615,789.3246
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BHD
.د.ب253.07056
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BMD
$673.06
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to DKK
kr4,321.0452
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to HNL
L17,654.3638
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MUR
30,637.6912
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to NAD
$11,657.3992
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to NOK
kr6,730.6
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to NZD
$1,164.3938
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to PAB
B/.673.06
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to PGK
K2,867.2356
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to QAR
ر.ق2,449.9384
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to RSD
дин.67,851.1786
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to UZS
soʻm8,109,154.7614
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to ALL
L55,924.5554
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to ANG
ƒ1,204.7774
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to AWG
ƒ1,204.7774
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BBD
$1,346.12
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BAM
KM1,130.7408
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BIF
Fr1,979,469.46
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BND
$868.2474
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BSD
$673.06
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to JMD
$107,770.3672
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to KHR
2,703,049.3436
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to KMF
Fr285,377.44
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to LAK
14,631,738.8378
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to LKR
රු204,078.5226
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MDL
L11,502.5954
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MGA
Ar3,031,798.77
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MOP
P5,377.7494
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MVR
10,297.818
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MWK
MK1,164,461.106
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to MZN
MT43,008.534
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to NPR
रु94,356.2814
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to PYG
4,739,688.52
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to RWF
Fr975,263.94
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to SBD
$5,546.0144
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to SCR
9,328.6116
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to SRD
$26,740.6738
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to SVC
$5,875.8138
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to SZL
L11,657.3992
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to TMT
m2,362.4406
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to TND
د.ت1,974.75804
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to TTD
$4,556.6162
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to UGX
Sh2,336,864.32
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to XAF
Fr379,605.84
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to XCD
$1,817.262
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to XOF
Fr379,605.84
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to XPF
Fr68,652.12
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BWP
P9,591.105
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to BZD
$1,346.12
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to CVE
$63,812.8186
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to DJF
Fr119,131.62
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to DOP
$43,055.6482
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to DZD
د.ج87,592.0284
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to FJD
$1,527.8462
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to GNF
Fr5,852,256.7
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to GTQ
Q5,142.1784
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to GYD
$140,595.5034
1 SPDR S P 500 ETF（SPYON） to ISK
kr82,113.32

SPDR S P 500 ETF资源

要更深入地了解 SPDR S P 500 ETF，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方SPDR S P 500 ETF网站
区块查询

人们还问：关于SPDR S P 500 ETF的其他问题

SPDR S P 500 ETF（SPYON）今日价格是多少？
SPYON 实时价格为 673.06 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SPYON 兑 USD 的价格是多少？
当前 SPYON 兑 USD 的价格为 $ 673.06。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
SPDR S P 500 ETF 的市值是多少？
SPYON 的市值为 $ 24.71M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SPYON 的流通供应量是多少？
SPYON 的流通供应量为 36.71K USD
SPYON 的历史最高价（ATH）是多少？
SPYON 的历史最高价是 680.9516743081948 USD
SPYON 的历史最低价（ATL）是多少？
SPYON 的历史最低价是 640.4052156827559 USD
SPYON 的交易量是多少？
SPYON 的 24 小时实时交易量为 $ 56.37K USD
SPYON 今年会涨吗？
SPYON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SPYON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:22:00 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF（SPYON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SPYON 兑 USD 计算器

数量

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 673.06 USD

交易 SPYON

SPYON/USDT
$673.06
$673.06$673.06
-1.23%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,516.00
$114,516.00$114,516.00

+0.72%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,172.08
$4,172.08$4,172.08

+2.37%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04105
$0.04105$0.04105

+2.88%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4120
$5.4120$5.4120

-13.27%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.30
$200.30$200.30

+0.37%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,172.08
$4,172.08$4,172.08

+2.37%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,516.00
$114,516.00$114,516.00

+0.72%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.30
$200.30$200.30

+0.37%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6540
$2.6540$2.6540

+0.50%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20585
$0.20585$0.20585

+1.37%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0161
$0.0161$0.0161

-73.16%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010658
$0.010658$0.010658

-8.27%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015600
$0.000000000000000000015600$0.000000000000000000015600

+1,977.23%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000017
$0.000000000000017$0.000000000000017

+240.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003457
$0.0003457$0.0003457

+73.45%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.15255
$0.15255$0.15255

+59.85%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000080
$0.0000000000000000000080$0.0000000000000000000080

+40.35%