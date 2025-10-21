SPDR S P 500 ETF（SPYON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 672.97 $ 672.97 $ 672.97 24H最低价 $ 682.08 $ 682.08 $ 682.08 24H最高价 24H最低价 $ 672.97$ 672.97 $ 672.97 24H最高价 $ 682.08$ 682.08 $ 682.08 历史最高 $ 680.9516743081948$ 680.9516743081948 $ 680.9516743081948 最低价 $ 640.4052156827559$ 640.4052156827559 $ 640.4052156827559 涨跌幅（1H） -1.22% 涨跌幅（1D） -1.23% 漲跌幅（7D） +0.25% 漲跌幅（7D） +0.25%

SPDR S P 500 ETF（SPYON）当前实时价格为 $ 673.06。过去 24 小时内，SPYON 的交易价格在 $ 672.97 至 $ 682.08 之间波动，市场活跃度显著。SPYON 的历史最高价为 $ 680.9516743081948，历史最低价为 $ 640.4052156827559。

从短期表现来看，SPYON 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.22%，过去 24 小时内变动为 -1.23%，过去 7 天内累计变动为 +0.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SPDR S P 500 ETF（SPYON）市场信息

排名 No.767 市值 $ 24.71M$ 24.71M $ 24.71M 成交量（24H） $ 56.37K$ 56.37K $ 56.37K 完全稀释市值 $ 24.71M$ 24.71M $ 24.71M 流通量 36.71K 36.71K 36.71K 总供应量 36,711.31553135 36,711.31553135 36,711.31553135 所属公链 ETH

SPDR S P 500 ETF 的当前市值为 $ 24.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.37K。SPYON 的流通量为 36.71K，总供应量是 36711.31553135，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.71M。