Smart Pocket（SP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.013052 24H最高价 $ 0.014482 历史最高 $ 0.023315600067172444 最低价 $ 0.002919119255657682 涨跌幅（1H） +1.09% 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） +24.24%

Smart Pocket（SP）当前实时价格为 $ 0.01414。过去 24 小时内，SP 的交易价格在 $ 0.013052 至 $ 0.014482 之间波动，市场活跃度显著。SP 的历史最高价为 $ 0.023315600067172444，历史最低价为 $ 0.002919119255657682。

从短期表现来看，SP 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.09%，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 +24.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Smart Pocket（SP）市场信息

排名 No.1008 市值 $ 14.71M$ 14.71M $ 14.71M 成交量（24H） $ 210.34K$ 210.34K $ 210.34K 完全稀释市值 $ 1.41B$ 1.41B $ 1.41B 流通量 1.04B 1.04B 1.04B 最大供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 流通率 1.04% 所属公链 SOL

Smart Pocket 的当前市值为 $ 14.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 210.34K。SP 的流通量为 1.04B，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.41B。